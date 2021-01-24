Вашингтон, , 15:40 — REGNUM Администрация нового президента США Джозефа Байдена должна продолжить реализацию лунной программы «Артемида», начатой при бывшем президенте Дональде Трампе, заявил бывший глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Брайденстайн покинул пост главы NASA вместе с остальной частью администрации Трампа. Помощник администратора NASA Стив Юрчик будет исполнять обязанности главы агентства, пока администрация Байдена не назначит нового руководителя NASA.

Покидая пост главы NASA, Брайденстайн заявил, что надеется на продолжение американской лунной программы «Артемида» при администрации нового президента. Экс-глава NASA напомнил, что он родился в 1975 году и не застал последнего пилотируемого полёта на Луну корабля «Аполлон-17» в 1972 году.

«Надеюсь, что я стану последним главой NASA, не заставшим пилотируемых полётов на Луну. Это провал США и всего человечества», — подчеркнул Брайденстайн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января в США прошли испытания двигателей основной ступени ракеты-носителя Space Launch System (SLS), разрабатываемой для запуска пилотируемых лунных миссий. Испытание прекратилось преждевременно — двигатели отключились через одну минуту после запуска.

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