Вашингтон, , 15:24 — REGNUM Видеокарты Nvidia GeForce RTX 3060 начнут продавать в последней неделе февраля 2021 года. Об этом 24 января сообщили порталы Wccftech и VideoСardz со ссылкой на инсайдеров в отрасли.

Источники изданий считают, что вероятность переноса даты старта продаж устройств всё ещё существует, но отмечают, что это вряд ли произойдёт и что, скорее всего, видеокарты появятся в магазинах 28 февраля 2021 года.

Они также сообщили, что на рынок выпустят достаточно много GeForce RTX 3060 и запасы на складах магазинов должны быть большими. При этом автор статьи на Wccftech отметил, что никуда не делась угроза, исходящая от майнеров и спекулянтов, которые вновь могут скупит все эти запасы.

Напомним, в США розничная цена Nvidia GeForce RTX 3060 составит $329. Графический процессор видеокарты будет работать на базовой частоте 1320 МГц, ожидается, что его можно будет «разогнать» до 1777 МГц и, таким образом, получить производительность на уровне 12,7 терафлопс.

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