Циолковский, Амурская область, , 14:54 — REGNUM Строительство второго стартового комплекса на космодроме «Восточный» в Амурской области будет завершено в декабре 2022 года. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Twitter.

Рогозин опубликовал свежие снимки действующего и строящегося стартового комплекса «Восточного», сделанные российским спутником «Ресурс-П». Один из пользователей социальной сети спросил о планируемых сроках завершения строительства.

«В декабре следующего года», — ответил глава Роскосмоса.

Строительство первого стартового комплекса на «Восточном» под ракеты-носители семейства «Союз-2» было завершено в июле 2017 года. В рамках второй очереди строительства на космодроме готовится стартовый комплекс для запуска ракет-носителей семейства «Ангара».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе на космодроме «Восточный» началось строительство аэропорта.

Читайте ранее в этом сюжете: На космодроме Восточный построят аэропорт