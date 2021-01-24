Москва, , 13:54 — REGNUM Российские ракетные двигатели применялись в каждом пятом пуске ракет космического назначения в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Произведённые в России двигатели в прошлом году использовались в 24 пусках. Всего в пусковой кампании 2020 года отработали 95 жидкостных двигателей российского производства.

Большая часть двигателей использовалась в ракетах семейств «Союз-2» и «Протон-М». Также двигатели РД-191 применялись для запуска новой российской ракеты «Ангара», а двигатели РД-180 и РД-181 поставлялись в США для американских ракет Atlas 5 и Antares.

В 2020 году Россия провела 17 космических запусков, что стало рекордно низким показателем. В Роскосмосе объяснили, что пусковая программа была скорректирована из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В частности, часть запусков европейских спутников российскими ракетами-носителями была перенесена из-за приостановки производства космических аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 2021 год запланировано около трёх десятков невоенных космических пусков по российским программам.

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