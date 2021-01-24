Москва, , 10:31 — REGNUM Российская программа космических запусков на 2021 год предусматривает вывод на орбиту пяти спутников группировки ГЛОНАСС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

По данным издания, в этом году будет запущен последний спутник серии «Глонасс-М». Далее начнётся переход на навигационные спутники третьего поколения «Глонасс-К» и «Глонасс-К2».

Ожидается, что два спутника «Глонасс-К» будут запущены во втором и третьем квартале 2021 года, ещё два аппарата «Глонасс-К2» — во второй половине года. Спутники нового поколения отличаются от аппаратов «Глонасс-М» увеличенным сроком активного существования, уменьшенной массой и большим количеством излучаемых навигационных сигналов.

Российская навигационная спутниковая система ГЛОНАСС была полностью развёрнута для полного покрытия Земли в 2010 году. В настоящее время в состав группировки входит 28 космических аппаратов. 23 спутника используются по целевому назначению, два аппарата временно выведены на техобслуживание, один — в орбитальный резерв. Ещё два спутника проходят этап лётных испытаний.

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