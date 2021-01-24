Москва, , 09:29 — REGNUM Запуск экспериментального спутника «Парус-МГТУ» с борта Международной космической станции ожидается в 2021 году. Об этом говорится в передаче «Большой Космос» телестудии Роскосмоса.

Спутник «Парус-МГТУ» разработан в Молодёжном космическом центре МГУТ им. Баумана. Он будет использоваться для изучения возможностей применения солнечного паруса для межпланетных перелётов. В основе этой технологии лежит идея использования давления солнечного света на зеркальную поверхность для приведения в движение космического аппарата.

Предстоящий эксперимент позволит отработать технологии по развёртыванию солнечного паруса под действием сил инерции при вращении космического аппарата. В будущем эта технология поможет решить проблему создания группировок из микроспутников, на которых из-за их малого размера нельзя размещать традиционные реактивные двигатели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года на околоземной орбите был испытан спутник с солнечным парусом SIASAIL-I, разработанный Шэньянским институтом автоматики при Академии наук Китая.

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