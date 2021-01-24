Далянь, Китай, , 08:57 — REGNUM Компьютерные системы железнодорожной станции в городе Далянь временно вышли из строя из-за прекращения поддержки мультимедийной поддержки Adobe Flash. Об этом сообщает портал HotHardware.

Платформа Flash была разработана американской компанией Adobe для создания интернет-приложений. Первая версия платформы Flash была представлена в 1996 году, со временем популярность платформы начала снижаться, а ей на смену пришли альтернативные технологии. В январе 2021 года компания Adobe прекратила поддержку технологии Flash.

Одним из последствий прекращения поддержки системы стали сбои в работе железнодорожной станции Даляня. Эта технологии использовалась на внутреннем интернет-портале станции, который применялся для отображения расписания поездов и заказа билетов. Для восстановления корректной работы компьютерной системы железнодорожной станции потребовалось около 20 часов.

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