Москва, , 07:25 — REGNUM Модели автомобилей, покрывающихся ржавчиной быстрее всего при эксплуатации в России, назвали авторы журнала «За рулём».

Рейтинг наиболее быстро ржавеющих автомобилей был составлен по отзывам автовладельцев и мастеров, занимающихся кузовным ремонтом. Абсолютным «чемпионом» рейтинга стал внедорожник УАЗ «Патриот».

В список быстро ржавеющих автомобилей вошла и модель Lada Granta. Отмечается, что речь идёт только о первом поколении этих автомобилей, так как второе ещё недостаточно изучено.

Проблемы с ржавчиной наблюдаются у двух моделей Renault: Logan и Sandero. Среди владельцев кроссоверов наибольшее число жалоб на ржавчину пришлось на модель Skoda Yeti.

В категории автомобилей среднего класса проблемным с точки зрения устойчивости к коррозии признана модель Mazda 6. В премиум-сегменте такая проблема наблюдается у автомобилей Mercedes-Benz, выпущенных с 2000 по 2005 год. После этого автомобили стали проходить горячую оцинковку, что повысило их устойчивость к коррозии.

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