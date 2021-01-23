Вашингтон, , 18:45 — REGNUM Американская компания SpaceX отложила сегодня, 23 января, на сутки запуск ракеты-носителя Falcon 9 со 143 спутниками. Об этом сообщается на сайте SpaceX.

Старт ракеты был запланирован с космодрома на мысе Канаверал после 09:40 по времени Восточного побережья США (17:40 мск), однако он был отложен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе этого запуска будет установлен новый рекорд по количеству спутников, выведенных на околоземную орбиту одной ракетой-носителем. Действующий рекорд установлен индийской ракетой-носителем PSLV-C37, которая в феврале 2017 года вывела на орбиту 104 малых спутника.

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