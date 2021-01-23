Вашингтон, 23 января 2021, 14:39 — REGNUM Американская компания SpaceX начала подготовку к запуску 143 спутников посредством одной ракеты-носителя Falcon 9. Об этом сообщает издание Ars Technica.
Запуск будет проводиться в рамках программы SpaceX SmallSat, предлагающей различным частным и государственным компаниями организовывать запуски небольших космических аппаратов крупными пакетами. В состав полезной нагрузки первой миссии по этой программе войдут 10 спутников формируемой группировки Starlink, а также 133 малых аппарата нескольких десятков компаний.
Ожидается, что в ходе предстоящего запуска будет установлен новый рекорд по количеству спутников, выведенных на околоземную орбиту одной ракетой-носителем. Действующий рекорд установлен индийской ракетой-носителем PSLV-C37, которая в феврале 2017 года вывела на орбиту 104 малых спутника.
Запуск со стартовой площадки SpaceX на мысе Канаверал в штате Флорида запланирован на 23 января. Дата пуска может быть перенесена в случае неблагоприятных погодных условий.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с пакетом из 60 спутников группировки Starlink.
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