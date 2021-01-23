Москва, , 12:16 — REGNUM Сбои в работе домашнего и мобильного интернета от оператора «Билайн» зафиксированы в ряде городов России 23 января. Об этом свидетельствуют данные портала мониторинга сбоев в работе интернет-сервисов Downdetector.

Сотовый телефон (сс) Rodion Kutsaev

Сообщения о сбоях в работе интернета от «Билайн» начали поступать после 11:00 мск. Наибольшее количество сообщений о сбоях поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Краснодара, Волгограда, Ростова-на-Дону, Саратова, Екатеринбурга и Челябинска.

Более половины жалоб связаны с проблемами с проводным доступом к интернету. Четверть жалоб касается проблем с мобильной связью, ещё 19% жалоб — проблем с мобильным интернетом.

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