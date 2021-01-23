Москва, , 12:04 — REGNUM Пользователи сообщают о сбоях в работе социальной сети Twitter в Москве. Об этом свидетельствуют данные портала мониторинга сбоев в работе интернет-сервисов Downdetector.

Сбои в работе социальной сети начались после 11:00 мск. Подавляющее большинство жалоб (92%) связаны с недоступностью веб-версии Twitter. Остальные жалобы относятся к проблемам с входом в учётную запись в социальной сети.

Предыдущий сбой в работе Twitter на территории России был зафиксирован в октябре 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января в США, Великобритании и Нидерландах зафиксированы сбои в работе социальной сети Facebook.

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