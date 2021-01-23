Варшава, , 11:03 — REGNUM Видеоигра Cyberpunk 2077 установила рекорд по числу продаж цифровых копий в первый месяц релиза. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании SuperData.

По оценкам экспертов, в декабре 2020 года во всём мире было продано 10,2 млн цифровых копий видеоигры Cyberpunk 2077. Отмечается, что это стало рекордом, как по числу продаж в первый месяц релиза, так и по объёму выручки. Подавляющая доля (около 80%) продаж цифровых копий Cyberpunk 2077 пришлась на версии для персональных компьютеров.

«Cyberpunk 2077 стал крупнейшим запуском на цифровых носителях за всю историю видеоигр», — отметили в SuperData.

Совокупные доходы разработчиков от продаж цифровых копий видеоигр в декабре 2020 года составили $12 млрд, что стало также самым высоким месячным показателем за всю историю индустрии. В сравнении с декабрём 2019 года продажи выросли на 15%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января польская студия CD Projekt Red выпустила второе обновление к игре Cyberpunk 2077.