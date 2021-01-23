Москва, , 10:23 — REGNUM Российская пусковая кампания на 2021 год предусматривает проведение от 15 до 17 запусков с космодрома «Байконур». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

В 2020 году с космодрома «Байконур» было запущено семь ракет-носителей. Ожидается, что в 2021 году количество запусков увеличится более чем в два раза. Большинство предстоящих запусков будет проводиться посредством ракет-носителей «Союз-2». Также планируется запуск трёх тяжёлых ракет «Протон-М».

На 2021 год с «Байконура» запланирован запуск трёх пилотируемых кораблей и трёх грузовых кораблей к Международной космической станции, два модуля МКС, спутники связи «Экспресс-АМУ3», «Экспресс-АМУ7» и метеорологический спутник «Арктика-М». Также ожидается проведение трёх коммерческих пусков в интересах британской компании OneWeb.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 22 января руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что запуск нового модуля МКС «Наука» перенесён с весны на лето текущего года.

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