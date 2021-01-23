Москва, , 08:02 — REGNUM Средняя стоимость подержанного легкового автомобиля в России по итогам декабря 2020 года выросла на 6,1% в месячном исчислении. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство «Автостат».

Авторынок balsas.it

По оценкам экспертов, средняя цена представленных на вторичном автомобильном рынке в России по итогам последнего месяца 2020 года составила около 666,4 тыс. рублей. В ноябре прошлого года средняя цена составляла 628 тыс. рублей.

В годовом исчислении средняя цена подержанного автомобиля в России по итогам декабря выросла на 8,8%. К концу 2019 года этот показатель составлял 612,5 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года в России было продано 4,85 млн подержанных легковых автомобилей, что на 1,7% больше, чем годом ранее.

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