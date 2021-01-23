Байконур, Казахстан, , 07:17 — REGNUM Специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Роскосмоса приступили к заправке разгонного блок «Фрегат», предназначенного для вывода на орбиту спутника «Арктика-М». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Работы по заправке разгонного блока компонентами топлива и сжатыми газами продлятся на космодроме «Байконур» до 24 января. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Арктика-М» запланирован на конец февраля.

Спутник «Арктика-М» оснащён таким же оборудованием, как и метеорологические аппараты серии «Электро-Л», однако он будет выведен на высокоэллиптическую орбиту, что позволит вести мониторинг полюсов Земли. Планируется, что к концу 2025 года состав группировки «Арктика-М» будет доведён до пяти спутников. Развёртывание этих спутников повысит точность моделей краткосрочных метеопрогнозов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года спутник «Арктика-М» успешно прошёл испытания в подмосковном научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности.

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