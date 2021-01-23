Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Американская компания Apple начала работать над созданием системы виртуальной реальности, что создает предпосылки для выпуска новых очков дополненной реальности на рынок. Об этом 22 января сообщает US Today.

Комплект Apple VR будет в значительной степени похож на Sony PlayStation VR и Oculus, но также предоставлять ограниченные функции дополнительной реальности (AR).

В отчете говорится, что комплект будет «высококлассным продуктом, который подготовит внешних разработчиков и потребителей к появлению новых очков AR».

Компания Apple отказалась комментировать свой отчет и делиться с журналистами дополнительной информацией.

Комплект VR станет первым новым продуктом компании с момента выпуска Apple Watch в 2015 году.

В последнее десятилетие виртуальная реальность начала высоко цениться на рынке. Лидерами на рынке являются Oculus и HTC. Однако интерес к этим устройствам снизился из-за большой цены и проблем использования, поскольку многие комплекты должны оставаться привязанными к компьютеру.