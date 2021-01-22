Вашингтон, , 20:00 — REGNUM Соотношение цена — качество у нового российского универсального морского комплекса (УМК) «Варан» впечатлило экспертов американского журнала Military Watch.

УМК «Варан» Militarywatchmagazine.com

Эксперты заявили, что «Варан» выигрывает по сравнению с его предшественниками.

Сравнивая военно-промышленный комплекс СССР и России, журнал отметил, что современной России сложнее реализовывать амбициозные проекты, потому что она не на втором месте в мире в экономическом отношении, как то было в годы Советского Союза.

Тем не менее эксперты обратили внимание на «Варан», разработанный Невским КБ. «Варан» намного легче, чем конструкция «Ламантина», и вдвое меньше суперавианосца «Шторм», «но с точки зрения дизайна вполне может быть более революционным, чем любой из них».

Судно с водоизмещением всего 45 тысяч тонн, вероятно, будет намного дешевле, но может иметь аналогичные или даже превосходящие возможности, чем «Ламантин», отмечают эксперты.

Благодаря эффективному использованию палубного пространства и очень небольшой островной надстройке корабль может разместить 50 самолётов, в том числе 24 тяжёлых истребителя, 20 беспилотников и шесть вертолётов.

Корабль будет иметь длину и ширину около 250 м и 65 м соответственно, а скорость — до 26 узлов. Эксперты обратили внимание на дизайн «Варана», заявив, что его «более лёгкая конструкция потенциально может оказаться идеальной для ВМФ России».

Авторы статьи отмечают, что, видимо, в будущем ВМФ России может развернуть морской вариант истребителя Су-57 следующего поколения, и выпуск корабля с использованием более старых и более дешёвых самолётов Су-30 вполне мог быть направлен на снижение расходов на программу.

Окончательный выбор конструкции носителя ещё не сделан, но ожидается, что он будет подтверждён к концу 2022 года, резюмирует издание.

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