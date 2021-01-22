Вашингтон, , 18:35 — REGNUM ВМС США провели успешные испытания беспилотника MQ-9A Reaper от компании General Atomics, приспособленного для противолодочных действий, сообщает 22 января пресс-служба ВМС.

Беспилотник был оснащен специальным подвесным контейнером, предназначенным для установки гидроакустических буев.

Модификация беспилотника MQ-9B SeaGuardian должна стать средством противолодочной авиации.

В ходе испытаний в Тихом океане дрон сбросил в воду 10 гидроакустических буев, с помощью которых обнаружил подводную цель и передал информацию о ней.

Уточняется, что каждый MQ-9B SeaGuardian способен нести четыре контейнера, в каждом из которых содержится от 10 до 20 гидроакустических буев.

Военные считают, что это позволит частично заменить беспилотниками противолодочные самолеты Boeing P-8A Poseidon, полеты которых значительно дороже.

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