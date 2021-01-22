Москва, , 15:38 — REGNUM Заявление генерального директора концерна «Вега» Вячеслава Михеева о том, что российская армия получила новейшие комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин», вызвало реакцию в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 22 января в социальной сети Facebook.

«Наш «Пенициллин» вылечит любую американскую «заразу», — шутит Александр К.

Многие пользователи отметили достаточно интересное название, которое получил данный комплекс разведки. Они считают его забавным и, в то же время, миролюбивым.

«Такие трогательные названия у нашего вооружения. Молодцы», — написал пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Некоторые комментаторы оказались не впечатлены новейшей разработкой. Внешний вид показался им каким-то несерьёзным.

«По внешнему виду похоже на антенну, как у моего соседа, на крыше стоит. Только у него хотя бы она футбол показывает», — поделился мнением Michael B.

Тем не менее, большинство комментаторов одобрительно встретили новый разведывательный комплекс в российской армии. Они похвалили разработчиков данной техники и тех, кто был ответственный за интересное название.

«Это действительно мило. Спасительное средство для всех. Молодцы», — считает Anna P.

Напомним, 22 января генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев заявил о том, что российская армия получила новейшие комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин».