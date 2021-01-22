Мадрид, , 14:12 — REGNUM Испанская компания Hurtan создала на базе модели Mazda MX-5 ND ретромодель родстера Grand Albaycin. Об этом сообщается на сайте Mohammad Parsa.

Hurtan Grand Albaycin Mohammad Parsa

Каркас кузова ретро-родстера сохранен от базовой модели Mazda. Наружные кузовные панели сделаны из пластика. Внешне авто выполнено в стиле спорткаров 30-х годов прошлого века. Однако значительных технических отличий от MX-5 ND нет.

В моторной линейке новинки два мотора. Один — бензиновый атмосферный силовой агрегат Skyactiv-G рабочим объёмом 1,5 л и мощностью 132 «лошади», а второй — двухлитровый двигатель производительностью 184 л. с.

В общей сложности в нынешнем году Hurtan собирается изготовить 30 таких автомобилей. Стоимость новинки в компании пока не раскрывают. Однако известно, что автопроизводитель планирует выйти со своей продукцией на новые авторынки. В их числе: Германия, Италия, Франция, Норвегия, ОАЭ, а также Россия.

Ранее японская компания Blaze представила одноместный автомобиль EV Classic, выполненный в стилистике автомобилей первой половины XX века. Модель оснащена электродвижком мощностью 4 л. с. Максимальная скорость машины составляет 49,88 км/ч. Аккумуляторная батарея EV Classic позволяет проехать электрокару на одном заряде 50 км.

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