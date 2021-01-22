Сеул, , 13:53 — REGNUM KIA Sportage пятого поколения получит удлиненную версию. Об этом 22 января сообщается на сайте TheKoreanCarBlog.

Официальная премьера новинки состоится в первой половине нынешнего года. Покупателям предложат две версии модели — со стандартной и удлиненной колесной базой.

На данный момент автомобиль проходит дорожные испытания неподалеку от немецкого города Нюрбургринг. Новая модель получит: новые фары, рельефный капот, «тигриный нос», более узкую заднюю стойку и более покатую крышу.

Ожидается, что стиль оформления салона будет перекликаться с моделью Sorento нового поколения. Автомобиль могут укомплектовать отдельно стоящим экраном мультимедийного комплекса, полностью цифровой приборной панелью и шайбой, заменяющей рычаг коробки передач.

Напомним, по итогам 2020 года в России лидером по объёмам продаж среди иномарок стала компания Kia. За прошедший год южнокорейский автопроизводитель реализовал в стране более 201 тыс. машин.

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