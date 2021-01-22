Берлин, , 13:15 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье ABT Sportsline GmbH представило свою версию кросс-купе Cupra Formentor с более мощным мотором. Об этом сообщается на сайте компании.

Автомобиль Cupra Formentor Alexander Migl

В кроссовер специалисты ABT Sportsline GmbH установили блок управления двигателем ABT Engine Control. Таким образом, производительность двухлитрового турбированного мотора выросла на 60 л. с., до 370 «лошадей».

С модернизированным движком модель разгоняется до 100 км/ч за 4,6 секунды. Это на 0,3 секунды быстрее, чем у базовой модели.

На этом тюнеры не останавливаются. Уже в конце первого квартала нынешнего года они представят для Cupra Formentor новую систему выхлопа с четырьмя патрубками из нержавейки. Также покупатели смогут приобрести комплект пружин, которые уменьшают дорожный просвет на 35 мм, а также фирменные колёсные диски.

Ранее немецкая тюнинговая компания TechArt представила рестайлинговую версию гибридной модели Porsche Cayenne. Тюнеры увеличили производительность 680-сильного Turbo S E-Hybrid до 750 «лошадей» (1030 Нм). Для этого в авто был установлен специальный чип.

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