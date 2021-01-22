Вашингтон, , 13:10 — REGNUM Компания Microsoft запатентовала систему искуственного интеллекта (ИИ), которая будет представлять собой «бота», имитирующего умерших людей. Об этом 22 января сообщил портал Games Radar.

Отмечается, что этот ИИ будет формировать модель поведения на основе персональных данных покойных. Предполагается, что в качестве источников будут выступать изображения, записи голоса, сообщения в соцсетях, электронной почте и т.д.

Программа сможет не только писать в чат, но и создавать 2D или 3D-изображения умерших. Автор статьи написал, что Microsoft также хочет научить ИИ копировать свою сущность в случае «смерти». Он также назвал этот патент компании «жутким».

Напомним, в феврале 2020 года в сеть выложили ролик, в котором было показано, как женщина из Южной Кореи общается с виртуальной версией умершей дочери. Некоторые пользователи соцсетей тогда назвали этот эксперимент ужасным, охарактеризовав его как «цифровую некромантию». Некоторые комментаторы обратили внимание, что подобным явлениям давно дана оценка в произведениях искусства, культуре и религии.

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