Вашингтон, , 12:53 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford проведёт в США отзывную кампанию моделей Lincoln Aviator и Ford Explorer Police Interceptor. Об этом сообщили в Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA).

В общей сложности под отзыв попали 286 таких моделей. На ремонт отправятся Explorer Police Interceptor, собранные с 26 по 30 мая 2020 года, а также внедорожники Lincoln, сошедшие с заводского конвейера с 28 мая по 2 июня прошлого года.

Причина отзыва — попадание грязи в омывающую жидкость. Таким образом, теперь указанные выше автомобили не соответствуют Федеральным стандартам безопасности транспортных средств. В свою очередь в компании Ford заявили, что им не поступала информация ни о каких несчастных случаях или травмах, связанных с этой проблемой.

Пока не сообщается, когда стартует отзывная кампания. Ожидается, что автовладельцы получат извещение в ближайшее время.

Ранее в США из-за неисправного датчика немецкий автопроизводитель Audi начал отзывную кампанию 166 машин: A6 Allroad, RS6 Avant, RS7 Sportback и Q7. Отмечается, что брак встречается у 5% этих автомобилей.

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