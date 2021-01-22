Берлин, , 12:35 — REGNUM Специалисты немецкой компании Volkswagen представили в Нидерландах лимитированную версию нового поколения хэтчбека Polo Harlequin. Об этом сообщается на сайте AutoBlog.

В общей сложности автопроизводитель собрал 20 экземпляров нового Polo в таком исполнении. Авто получило яркую окраску.

Премьера базовой модели Harlequin прошла ещё в 1995 году. Это авто не должно было идти в массовое производство, однако затем оно стало неожиданно популярным. В итоге за всё время было продано 3800 единиц таких моделей. Только в 1995 году покупатели приобрели 1000 четырехцветных машин, название которых Harlequin (Арлекин) полностью соответствовало облику авто.

Ранее дилеры компании FAW-Volkswagen в Китае приступили к приёму заказов на новый электрический кроссовер ID.4 Crozz. Отмечается, что дизайн китайской версии модели будет точно таким же, как и для рынка Европы.

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