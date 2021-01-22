Москва, , 11:12 — REGNUM Качество передачи информации, обеспечиваемой отечественной широкополосной системой связи на Международной космической станции (МКС), очень хорошее. Об сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

МКС NASA

«Мы довольны качеством связи, оно очень хорошее», — сказал он в беседе с ТАСС.

Он пояснил, что система пока тестируется, ведётся её отработка, ежедневно проводится до четырёх сеансов связи. Так, через российскую систему проводятся переговоры, обмены файлами и телевизионные сеансы с Центром управления полётами.

Кудь-Сверчков выразил надежду, что уже в скором времени российские космонавты смогут полностью перейти на неё.

Напомним, ранее создание независимой широкополосной системы связи для российского сегмента МКС анонсировал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. В настоящее время эта система связи работает в текстовом режиме. Пока российские космонавты пользуются интернет-связь американского сегмента космической станции. После того, как появится отечественная широкополосная связь, независимость российского сегмента в передаче данных будет обеспечена.