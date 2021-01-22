Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Ядерный подводный беспилотник «Посейдон» разрабатывается Россией, так как Москва не в состоянии создать современное «настоящее оружие». Такое мнение высказывается в статье, опубликованной в журнале Forbes.

Авторы публикации отмечают, что до сих пор не совсем ясно, почему Кремль считает «странное радиологическое оружие хорошей инвестицией».

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По словам военного эксперта Кингстона Рейфа, концепция подобного ядерного беспилотника «гротескна и, объективно говоря, совершенно не нужна». Он считает «Посейдон» российским ответом на крупные инвестиции США в системы противоракетной обороны, которые теоретически могли бы перехватывать баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

Специалист считает, что Москва могла бы рассматривать «Посейдон» и запускающие его подводные лодки как подводную страховку от того, что Америке повезёт и она собьёт баллистическое ядерное оружие.

«Их инвестиции в эти системы наводят на мысль о реальной озабоченности по поводу упомянутой защиты», — сказал Рейф.

Военный эксперт Пермского университета в России Павел Лузин придерживается несколько иной теории. Он сказал, что «Посейдон» может иметь возможности наблюдения, подобные тем, которыми обладает пилотируемый «Лошарик».

"Если это так, то «Посейдоны» — не просто оружие «Судного дня», они также могут шпионить за иностранными флотами, поддерживать российские подводные сенсорные сети и вмешиваться в подводные прослушивающие устройства западных стран», — говорится в статье.

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Утешает то, отмечает издание, что для многих западных наблюдателей «Посейдон» — это именно оружие «Судного дня», но «гротескное» и «абсурдное».

Как сообщало ИА REGNUM, впервые беспилотный боевой подводный аппарат «Посейдон» был продемонстрирован президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ.

В торпеду многоцелевой морской системы «Посейдон» можно будет устанавливать различные ядерные заряды, максимальную мощность будет иметь моноблочная термоядерная боевая часть зарядом до двух мегатонн в тротиловом эквиваленте. Оснащенный ядерным зарядом «Посейдон» будет предназначен в первую очередь для уничтожения укрепленных военно-морских баз потенциального противника.