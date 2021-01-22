Вашингтон, , 10:34 — REGNUM В сети появились снимки обновлённой версии американского автомобиля Buick Enclave. Изображение новинки распространила пресс-служба автокомпании.

Рестайлинговая модель Buick Enclave Пресс-служба Buick

У рестайлинговой модели установлена более крупная радиаторная решётка, выполненная в стиле Cadillac XT5. Фирменные хромированные полосы Buick проходят под узкими фарами и соединяются у эмблемы в центре радиаторной решётки. Головная оптика также включает в себя большие фонари в нижней части по краям бампера.

Что же касается профиля модели, то он остался прежним. В салоне авто кардинальных изменений не ожидается. Вполне возможно, что автопроизводители установят в машину цифровую «приборку» и большой экран мультимедийной системы.

Официальная премьера обновленного авто состоится весной нынешнего года.

Ранее на сайте министерства промышленности и информатизации КНР появились изображения бюджетной версии электроседана Renault Yi Ezoom. Это авто разработано в Китае на заводе JMEV с нуля. Автомобиль оснащён мотором производительностью 150 «лошадей».

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