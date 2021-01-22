Пекин, , 06:02 — REGNUM Скоростная железная дорога, соединяющая Пекин и популярный центр летнего туризма Чэндэ на севере Китая, была запущена в эксплуатацию 22 января, сообщили в компании China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway).

Чэндэ расположен примерно в 230 км к северу от столицы Китая. Сама же дорога имеет протяженность 192 км. Она также соединит Пекин со столицей провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.

Протяженность железной дороги Пекин — Харбин составляет 1198 км, а скорость движения по ней поездов достигнет 350 км/ч. Благодаря ней, время поездки между двумя городами сбудет сокращено с семи с половиной часов до менее чем пяти часов.

Первая секция дороги, соединяющая столицу провинции Ляонин с Харбином, была запущена в декабре 2012 года, в то время как центральная секция Шэньян — Чэнду была запущена в 2018 году.