Москва, , 03:41 — REGNUM Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева планирует разместить производство водородных ступеней ракет-носителей «Ангара-А5В», которые будут использоваться для полётов на Луну, в Москве. Это следует из материалов центра, опубликованных на сайте госзакупок.

В документации говорится, что до конца 2023 года Центр Хруничева планирует реконструировать четыре корпуса и перевооружить один из них, а также построить два новых корпуса на московской площадке.

В результате планируется «создать производственные мощности, необходимые для выпуска конечных изделий — ракет-носителей «Ангара-А5В» и разгонных блоков («Бриз-М» или кислородно-водородный блок тяжелого класса) — до 10 изделий в год», — говорится в материалах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ракета «Ангара-А5В» будет состоять из трех ступеней. Она сможет выводить 37,5 тонны полезного груза на низкую околоземную орбиту и 8 тонн — на геостационарную орбиту.

В декабре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что новая тяжёлая ракета-носитель будет в два раза более мощной по сравнению с ракетой-носителем «Протон» и позволит решить все задачи отечественной космонавтики до 2032 года.

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