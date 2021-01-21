Исламабад, , 23:44 — REGNUM Пакистан провел испытания баллистической ракеты Shaheen-III, способной нести ядерный боезаряд, сообщает 21 января пресс-служба минобороны Пакистана.

Испытания ракеты признаны успешными. Пакистанские военные заявляют, что Shaheen-III способна поражать цели на расстоянии до 2750 км.

Целью ракетного запуска была повторная проверка технических и конструктивных параметров. Первые испытания этой ракеты состоялись в 2015 году.

Цель располагалась в Аравийском море. На испытаниях присутствовал глава Комитета начальников штабов Пакистана генерал Надим Раза, разработчиков и военных поздравили президент страны Асриф Альви и премьер-министр Имран Хан.

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