Тегеран, , 09:04 — REGNUM Иранские специалисты завершили строительство спутника связи «Назир-2» и орбитальной системы передачи данных. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 21 января.

«Проекты строительства отечественного спутника связи и передовой орбитальной системы передачи данных «Саман» завершены, данные устройства будут доставлены Иранскому космическому агентству (ИКА) к концу марта 2021 года», — заявил глава ИКА Мортеза Барари.

По его словам, иранский спутник связи «Нахид-2» (в переводе «Венера») был спроектирован и разработан Иранским центром космических исследований и в настоящее время проходит заключительные этапы испытаний.

«Спутник отечественного производства будет готов к запуску до конца текущего года», — сообщил Барари.

«Нахид-2» является телекоммуникационным спутником, который будет выведен на геосинхронную орбиту в ближайшее время. Спутник может устанавливать связь, измерять излучение и одновременно проверять телефонные соединения.