Владивосток, , 22:20 — REGNUM Новый корвет проекта 20 380 «Алдар Цыденжапов» усилит Приморскую группировку Тихоокеанского флота и отправляется во Владивосток, сообщает 21 января газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Отмечено, что корвет проекта 20 380 «Алдар Цыденжапов» оснащен уникальным бортовым радаром «Заслон», способным с высокой точностью отслеживать любые аэродинамические объекты, в том числе крылатые ракеты и даже снаряды, выпущенные из собственной артустановки. «Заслон» способен обнаруживать стелс-аппараты на расстоянии до 75 км.

За технические возможности своего радара «Цыденжапов» уже получил негласное прозвище «всевидящего корвета».

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» войдет в состав 165-й бригады кораблей, базирующейся во Владивостоке.

Корвет проекта 20 380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» построен на Амурском судостроительном заводе. Это седьмой по счету в серии кораблей типа «Стерегущий». Он назван в честь матроса Тихоокеанского флота, в 2009 году пожертвовавшего собой, предотвращая катастрофу на эсминце «Быстрый» и спасшего 300 человек его экипажа.

Корабли проекта 20 380 были спроектированы с применением стелс-технологий и изготовлены из многослойных композиционных материалов, снижающих их заметность в радиолокационном диапазоне.

Корветы вооружены противокорабельными ракетами Х-35 с дальностью поражения целей до 260 км, универсальной 100-мм артустановкой А-190, а также ЗРК «Редут» — самой мощной корабельной системой ПВО российского ВМФ.

По планам Минобороны России, корветы этого типа должны стать самыми массовыми в ВМФ.

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