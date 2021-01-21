Вашингтон, , 17:13 — REGNUM В сети появилась информация о ещё одной гарнитуре виртуальной реальности, над которой работает компания Apple. Об этом 21 января сообщило агентство Bloomberg.

Согласно имеющейся у издания информации, перед гарнитурой дополненной реальности, похожей на Magic Leap One, Apple выпустит устройство, подобное Oculus Quest 2. Оно будет оборудовано процессором с большим показателем производительности, чем у M1.

Источники сообщили, что имеющийся у компании прототип сделан «из ткани» и позволяет пользователю устанавливать нужные линзы в случае проблем со зрением. Кроме того, эта VR-гарнитура оборудована внешними камерами дополненной реальности, которые, как предполагается, будут в том числе использоваться для отслеживания рук.

Отмечается, что у Apple возникли проблемы с этим устройством. Например, разработчики в какой-то момент поняли, что ему требуется система воздушного охлаждения. Это привело к появлению ранних прототипов VR-гарнитуры, которые были слишком большими и тяжёлыми. Ожидается, что устройство поступит в продажу в 2022 году.

Напомним, впервые информация о том, что Apple разрабатывает собственную гарнитуру виртуальной реальности появилась в ноябре 2019 года. Тогда инсайдеры сообщили, что Apple анонсировала AR/VR гарнитуру на закрытой презентации.

Читайте ранее в этом сюжете: VR-гарнитуры Oculus Quest 2 не появятся в магазинах до конца 2020 года