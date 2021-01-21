Москва, , 17:06 — REGNUM В помещении олимпийского комплекса «Лужники» в Москве проходят испытания летающего такси. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аппарата заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

Транспортное средство разрабатывается компанией, которая является участником Московского инновационного кластера. Габариты летательного аппарата сопоставимы с размерами автомобиля и составляют 5 метров на 1,6 метра. Согласно озвученным характеристикам, такси-дрон способно взлетать на высоту 150 метров, преодолевать расстояние в 150 километров и садиться на стандартное парковочное место, а также маневрировать на стоянке, заезжать в гараж и выезжать из него на улицу.

Его максимальная грузоподъемность составляет 300 килограммов, а скорость — 200 километров в час. Как отмечают разработчики, благодаря своим компактным размерам, малошумному электродвигателю, пассажирским и грузовым качествам он отлично подойдет для эксплуатации именно в городской среде.

«Испытания перспективного беспилотника в «Лужниках» проводятся в рамках столичной программы пилотного тестирования инноваций. Она дает возможность предпринимателям тестировать свои решения на подходящих городских и коммерческих площадках», — сказала заммэра Наталья Сергунина.

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