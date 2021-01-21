Сеул, , 15:59 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung вскоре выпустит на рынок OLED-дисплеи с частотой обновления 90 Гц для ноутбуков. Об этом 21 января сообщил портал Engadget.

Производитель заявил, что эти панели будут «первыми в мире». Исполнительный директор компании Джу Сун Чой сказал, что производство дисплеев с диагональю 14 дюймов начнётся в марте 2021 года. Издание отметило, что пока не ясно, начнёт ли Samsung выпускать только такие панели или же компания выдаст несколько предложений для разных форм-факторов ноутбуков.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Samsung вскоре может выпустить процессоры на базе набора микросхем Exynos для персональных компьютеров. Инсайдеры отметили, что эти процессоры могут получить графический модуль от AMD.

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