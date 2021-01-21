Токио, , 13:15 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan создал автодом на основе электромобиля e-NV200 EV. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кемпер e-NV200 Winter Camper предназначен в том числе и для зимних путешествий. У него увеличенный дорожный просвет. «Обут» автокемпер во внедорожные шины, а его кузов оснащён дверными ограждениями и боковыми дугами.

Пара прожекторов на 5400 люмен находится спереди, чтобы обеспечить дополнительное освещение на улице, когда фары не справляются со своей задачей. На задней стенке кемпера хранятся лыжи.

«Концептуальный фургон Nissan e-NV200 Winter Camper, наполненный духом приключений, заключает в себе будущее мобильности автомобильной отрасли с нулевым выбросом вредных веществ», — сказал генеральный директор отдела продаж легких коммерческих автомобилей Nissan Europe Дмитрий Бусуркин.

Внутри авто имеется мини-кухня с холодильником и плитой. Кровати складываются. Также в машине есть откидная крыша для расширения внутреннего жилого пространства. На крыше машины установлена солнечная панель, которая помогает заряжать 220-вольтовый блок питания.

Напомним, в конце 2020 года в Австралии был представлен автокемпер на базе вседорожника Nissan Patro. Автодом оснащён: душем, кухней и большой кроватью на раскладном втором ярусе.

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