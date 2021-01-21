Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Американское тюнинг-ателье Hennessey представило 1012-сильный вариант пикапа Ram TRX под названием Mammoth 1000. Изображение дофорсированного авто распространила пресс-служба компании.

Пикапы Ram TRX Mammoth 1000 Пресс-служба Hennessey

Новинка построена на базе модели RAM 1500 TRX, которая считается самым мощным серийным пикапом в мире. Она оснащена 6,2-литровым компрессорным мотором, который работает с «автоматом». Коробка передач была позаимствована от Jeep Grand Cherokee Trackhawk и дополнительно усилена. Двигатель позволяет набрать автомобилю первую «сотню» всего за 4,5 секунды.

В ателье улучшили показатели этого движка, доработав нагнетатель, установив более лучшие шкивы и модернизировав систему выхлопа. После работы специалистов пикап стал разгоняться до «сотни» на 1,3 секунды быстрее.

Ранее немецкое тюнинг-ателье TechArt дофорсировало бензин-электрический мотор Turbo S E-Hybrid Porsche Cayenne с 680 л. с. до 750 «лошадей». Такой результат удалось достичь за счёт установки чипа.

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