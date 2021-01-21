Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Американские компании Microsoft и Cruise (принадлежит корпорации General Motors) объявили о старте совместного проекта по разработке полностью автономного транспортного средства. Об этом сообщается на сайте The Verge.

Компании поделятся друг с другом наработками в области софта, облачных технологий и производства. Таким образом, у General Motors появится доступ к платформе облачных вычислений Azure.

Что же касается Microsoft, то эта компания получит возможность укрепить своё присутствие в автомобильной отрасли. Стоит отметить, что IT-гигант уже сотрудничает в этой сфере с Renault и Volkswagen.

Ещё в начале прошлого года Cruise представил концепт полностью беспилотного электрического автомобиля под названием Origin. Модель может вместить шесть человек. В будущем на базе этого концепта может быть создан транспорт для систем роботакси или райдшеринга.

Ранее в китайской компании Xpeng Motors заявили о том, что планируют создать систему автопилотирования Navigation Guided Pilot для своих электрокаров, которая позволит им ездить в автоматическом режиме по скоростным шоссе и за городом.

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