Париж, , 23:24 — REGNUM Французская компания Nexter Group провела первые испытания нового артиллерийского управляемого 155-мм снаряда KATANA, сообщает 20 января пресс-служба компании.

В пресс-релизе указано, что испытания были проведены в Швеции в декабре 2020 года и на данный момент признаны успешными.

Испытательные стрельбы проводились из самоходной артиллерийской установки (САУ) CAESAR.

Уточняется, что стрельбы подтвердили маневренность и управляемость снаряда. Стрельбы по целям запланированы на 2021 год.

Напомним, 155-мм управляемый снаряд KATANA впервые был показан на выставке Eurosatory 2018. Тогда было заявлено, что боеприпас оснащен многорежимным взрывателем, который может срабатывать как от непосредственно удара по цели, так и на некотором расстоянии от нее или с задержкой после попадания.

Наведение снаряда осуществляется совместным применением GNSS, инерциальной системы и полуактивной лазерной системой наведения.

Серийное производство 155-мм снарядов KATANA должно начаться в 2023 году.

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