Вашингтон, , 22:40 — REGNUM Агентство противоракетной обороны США (MDA) заказало компании L3Harris Technologies разработку прототипа орбитального аппарата, способного отслеживать запуск и полет гиперзвуковых ракет, сообщает 20 января пресс-служба агентства.

Сумма контракта MDA и L3Harris Technologies на данный момент составляет $121 млн.

В рамках этого контракта L3Harris Technologies должна создать прототип космического датчика гиперзвукового и баллистического слежения (HBTSS). В перспективе низкоорбитальная группировка таких аппаратов должна будет выявлять гиперзвуковые ракеты и сообщать целеуказания по ним.

Отмечено, что с помощью инфракрасных датчиков, размещенных сейчас на геостационарной орбите, гиперзвуковые ракеты обнаружить очень сложно, и это создает брешь в противоракетной обороне.

О методах противодействия гиперзвуковым ракетам, обнаруженным этими аппаратами, военные США ничего не сообщают.

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