Вашингтон, , 16:56 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в американском штате Флорида с 60 интернет-спутниками Starlink на борту, сообщает 20 января компания SpaceX, ведущая прямую трансляцию запуска.

Ракета Falcon 9 стартовала в 16:02 мск с космодрома на мысе Канаверал. После вывода в космос спутников, возвращаемая ступень ракеты совершила посадку на плавучую платформу в Атлантике.

На орбиту выведены 60 спутников Starlink, вместе с которыми общее число спутников этой системы связи преодолело отметку в тысячу единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, Starlink должна стать спутниковой сетью связи нового поколения, которая обеспечит все районы Земли широкополосным доступом в интернет.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт спрогнозировал развитие сотрудничества России и США в космосе