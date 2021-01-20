Берлин, , 09:24 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Porsche анонсировал выход новой версии электрокара Taycan. Тизерное изображение будущей новинки распространила пресс-служба компании.

Тизерное изображение новой версии Porsche Taycan Пресс-служба Porsche

Стоит отметить, что новая версия электрокара Taycan станет четвёртой по счёту. Уже на данный момент выпущены версии Taycan 4S, Taycan Turbo и Taycan Turbo S.

Базовая версия Taycan уже продаётся в КНР с лета 2019 года. Там она комплектуется одним электромотором, максимальная мощность которого составляет 408 «лошадей». Батарея ёмкостью 79,2 кВт позволяет автомобилю проехать на одной зарядке до 414 км (по циклу NEDC).

На китайском рынке базовый вариант Taycan стоит 888 тыс. юаней (около 10 млн рублей). При этом пока не сообщается, сколько будет стоить новый Taycan.

Напомним, в нынешнем году компания Porsche планирует представить модель Taycan в кузове универсал под названием Cross Turismo.

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