Токио, , 07:13 — REGNUM Японский автопроизводитель Honda заключил с General Motors (GM) и её дочерней компанией Cruise соглашение о сотрудничестве в области создания беспилотных автомобилей. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Honda.

В рамках этого партнёрства Cruise в 2021 году отправит в Японию свои опытные автомобили для проведения всестороннего тестирования. Одновременно, три автопроизводителя работают над созданием транспортного средства Cruise Origin, которое Honda планирует использовать при развитии бизнеса по предоставлению услуг автономной мобильности (сервисов беспилотных такси, доставки, перевозки грузов и туристических автобусов).

По информации телеканала NHK, Honda намерена первой в мире начать продажу автомобилей, соответствующих третьему уровню автоматизации по международной классификации (способность двигаться без участия водителя при определённых условиях).

Как сообщало ИА REGNUM, американский автопроизводитель Cruise (принадлежит General Motors) начал дорожные испытания беспилотных машин на улицах Сан-Франциско.

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