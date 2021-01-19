Москва, , 15:14 — REGNUM Модель Volkswagen Teramont для российского рынка будет иметь в своей моторной линейке два двигателя. Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании.

На выбор покупателя будут предложены бензиновые моторы R4 TSI (220 л. с.) и VR6 FSI (249 л. с.). Оба движка агрегатируются с восьмискоростным автоматом и приводом 4Motion.

Российский вариант Teramont будет иметь четыре комплектации: Respect, Status, Exclusive и R-Line.

Уже в начальной версии модель имеет диски Titan из лёгкого сплава размером 18 дюймов. Кроме того, в комплектации Respect есть светодиодная головная оптика Basis Plus с отдельными дневными ходовыми огнями (ДХО). Внешне авто выделяется декоративной отделкой бампера, рейлингами чёрного цвета, такого же цвета отделкой боковых стекол и прямоугольными колёсными арками.

Внутри новинки автопроизводители установили мультируль с электроподогревом и комфортабельное водительское кресло с электрорегулировками положения. Также машина оснащена боковыми зеркалами с электрорегулировками и подогревом, парктроником Park Pilot и более новой аудиосистемой Composition Media.

В продажу на российский авторынок новинка поступит весной 2021 года.

Напомним, в конце прошлого года компания Volkswagen в России повысила цены на две модели — лифтбэк Polo и кроссовер Touareg. Их цена выросла в диапазоне от 20 до 72 тыс. рублей.

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