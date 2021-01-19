Москва, , 13:33 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota Motor зарегистрировал в РФ торговое название Lexus NX350. Информация о регистрации размещена в базе Роспатента.

Lexus NX350 не продаётся пока ни на одном из мировых рынков, а в России сейчас доступны только модели NX в версиях NX200, NX300 и NX300h.

Модель NX200 укомплектована бензиновым двигателем рабочим объёмом два литра производительностью 150 «лошадей». NX300 оснащён турбированным двухлитровым мотором производительностью 236 л. с. NX300h является гибридной версией с бензиновым движком объёмом 2,5 литра и электромотором. Общая производительность агрегата равна 197 л. с.

Ожидается, что вариант Lexus NX350 будет оснащён 3,5-литровым двигателем 2GR-FKS производительностью 249 «лошадей».

Ранее главный инженер компании Toyota Йошики Кониши заявил, что официальная премьера рестайлингового вседорожника Toyota Fortuner состоится в 2022 году. Модель сохранит свою рамную конструкцию, а вот от гидроусилителя руля в компании отказались.

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