Ульяновск, , 12:14 — REGNUM От стратегической задачи развития новой платформы для УАЗ ульяновский автопроизводитель не отказывается. Об этом сообщается в официальной группе УАЗ в социальной сети «ВКонтакте».

При этом в компании подтвердили, что в период эпидемии коронавируса УАЗ вынуждено заморозил ряд работ по созданию «Русского Прадо».

«В период пандемии мы действительно вынуждено заморозили ряд работ по данному проекту. И сейчас разрабатываем новый график инвестиций и план его реализации. Но от стратегической задачи развития новой платформы для внедорожников УАЗ никто не отказывается», — говорится в сообщении.

Проект предполагает создание новой модели УАЗа, который по своему уровню оснащения должен соответствовать Toyota Land Cruiser Prado. Ориентировочная стоимость будущей новинки составит 1,5 млн рублей.

Напомним, впервые о планах по созданию «Русского Прадо» гендиректор компании Sollers Вадим Швецов сообщил весной 2019 года.

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