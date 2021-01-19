Багдад, , 04:26 — REGNUM Авиационный удар был нанесен вблизи города Джурф-эн-Наср, который находится в провинции Бабиль в центре Ирака, 19 января передает телеканал Al Mayadeen со ссылкой свои на источники.

Журналистам рассказали, что район, где произошел инцидент находится, под контролем правительственной армии. В свою очередь телеканал Al Arabiya распространил информацию, о том, что на позициях проиранской шиитской группировки «Катаиб Хезболла» вблизи Джурф-эн-Насра прогремели три взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в результате взрыва в иракской провинции Найнава погибли девять человек, в том числе восемь военнослужащих.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ираке в результате взрыва погибли девять человек