Токио, , 14:26 — REGNUM В линейке двигателей нового Nissan Qashqai будут присутствовать два гибридных силовых агрегата. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Модель получит переработанную версию бензинового двигателя 1.3 DiG-T, который будет поддерживаться технологией микрогибридизации 12 В. Этот силовой агрегат будет предлагаться в двух уровнях мощности — 140 л. с. (BVM6 4×2) и 158 л. с. (BVM6 4×2, Xtronic 4×2 или 4×4).

Оба агрегата сочетаются с шестискоростной механической трансмиссией, а для 158-сильного мотора будет доступен вариатор.

«Во время торможения энергия регенерируется и накапливается в литий-ионной батарее. Эта энергия затем используется при запуске автомобиля и когда требуется дополнительный крутящий момент, а также в режиме свободного хода на версиях с автоматической коробкой передач Xtronic», — пояснили в японской компании.

Ранее подразделение компании Nissan — ателье Autech представило свою версию модели Nissan Kicks. В продаже новое авто появится с 3 марта нынешнего года.

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